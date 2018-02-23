﻿同撈家松哥合作壓力大 ﻿廖碧兒蘇麗珊﻿﻿被氣場嚇窒﻿

廖碧兒和蘇麗珊最近在劇集版《無間道》首度合作，雖然同場戲不多，但兩人好啱傾已變老友，可惜劇集拍完卻各有各忙，未有時間約食飯聚舊。劇中她們跟前輩劉松仁和羅嘉良（撈家）有不少對手戲，兩人異口同聲稱在前輩身上學到嘢，她們更期望劇集有望開續集，到時又可繼續向一班前輩偷師。



撰文：杜淑霞 攝影：謝民光 髮型：Chris Cheng@IL COLPO(廖碧兒)



Will Yu@the attic(蘇麗珊) 化妝：Kiara Tsui(廖碧兒)、Will Wong(蘇麗珊)



服裝：House of V(廖碧兒)、The Surian、The Kooples、



Stuart Weitzman(Karla Otto)(蘇麗珊)



廖碧兒和蘇麗珊接拍初期既興奮又緊張，特別是首次拍劇的蘇麗珊，「見到咁大叠劇本最初真係驚㗎！仲要拍攝時序係打亂晒，就算做足準備，埋位真係未必做到應有嘅情緒，好彩好多前輩幫我，好似同我有感情戲嘅王陽咁。」



難忘同撈家互鬥



談到大前輩松哥和撈家，不單蘇麗珊變小粉絲，連好有經驗的廖碧兒一樣被對方氣場嚇窒，「松哥係做我姐夫，佢一個眼神我都怯咗，有場戲我仲要鬧佢，我一推門入佢辦公室，望到佢已經唔得要再嚟過。」至於劇中跟碧兒有段情的撈家，兩人一樣對他有讚冇彈，蘇麗珊說：「我同嘉良哥對手戲得幾場，但係佢好nice，會教我點樣控制個節奏。」碧兒更加開心同撈手鬥戲，「我初入行已經同嘉良哥合作過《流金歲月》同《當狗愛上貓》，但嗰時好新，淨係識驚，今次最初都有啲驚，因佢眼神好似睇透你個腦咁，但佢一嚟就同我講紅酒打開話題，放鬆好多。最難忘有場我喺監倉嘅戲，我哋隔住玻璃窗互鬧，佢爆我又爆，一take搞掂，拍完全場人都唔敢出聲，證明我哋鬧得幾激，真係好有滿足感㗎！」



