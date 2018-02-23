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﻿GD太陽入伍前聚會 BIGBANG五子合照曝光

2018-02-23 列印
■BIGBANG五子終於有合照曝光，十分難得。
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　　韓國天團BIGBANG成員T.O.P去年2月入伍，而下周二隊長G-DRAGON（GD）亦會入伍，下月12號就到新婚人夫太陽服役，所以五子合體的場面買少見少。昨日終於有五人的合照曝光，有朋友將他們的照片放上網，更上載了一個「BIGBANG FOREVER」的蛋糕，該友人更留言：「祝他們健健康康，完成國防義務回來。」相信是趁GD與太陽入伍前相約聚會，而正在服役的T.O.P亦有現身，他似乎好開心，更一臉冧樣挨在太陽身旁，好鬼嗲。

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