﻿拍半空跳躍照 甄子丹無難度提早收工

甄子丹最近再度連任「香港打吡大使」，日前他專程大清早前往沙田馬場拍攝活動宣傳海報，為演繹「動感跳躍」主題，攝影師捕捉子丹在半空跳躍的姿勢，對於有武術根底兼有多年拍動作片經驗的子丹來說，自然可輕鬆應付，他在鏡頭一邊跳起一邊擺出型格表情，有氣勢之餘，活力十足，非常專業。



對於再次擔任「打吡大使」，子丹興奮說：「今年已經是第六年擔任打吡大使，每年的拍攝工作都有新的概念，要達到要求都會有少許難度，但與我合作無間的團隊十分專業，大家很有默契，所以比預定的時間更早完成拍攝工作。」整個拍攝過程順利，子丹和團隊都很滿意效果，子丹也大讚今次「sure win無得輸！」