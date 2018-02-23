﻿陳倩揚佗B開工 林欣彤工作至上忍受單身

林欣彤及陳倩揚昨日出席保險活動，欣彤分享當年患情緒病的經歷，現已不用看醫生，亦感謝身邊人一直陪伴，她指公開承認患病是想鼓勵大家，陪大家一起跑。她視患情緒病經歷為禮物，令她不再似「妹妹仔」。談到新年大計，林欣彤謂今年主力出歌，新歌《忍》亦充滿正評，笑言桃花運也要「忍」，工作至上，又自嘲賭運欠佳，逢賭必輸。



此外，肚凸凸任主持的倩揚透露懷孕4個月，不過肚勁大十足已陀了6個多月，她希望繼續順產，但未知胎兒性別。她又指兩名兒子已準備好當哥哥，不單沒有呷BB醋，更會對着她的肚皮傾偈及唱歌。