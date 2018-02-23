﻿讚老婆煮中菜叻 陳豪：值110分

陳豪與太太陳茵媺（Aimee）昨日初七「人日」以夫妻檔現身活動，人妻Aimee謂在人日祝福大家生日快樂，並稱在香港過農曆年最開心，氣氛好。陳豪透露好開心帶同小孩周圍𢭃利是，他負責煎糕及煮咖啡，太太則炮製團年飯，當中有糖醋骨、蒸石斑、鮑魚及「發財好事」。



對於以夫妻檔齊開工，陳豪認為是好開始，今年為遷就小孩的假期決定留港度歲，但最開心是太太煮中餐，讚她廚藝「愈做愈叻，愈嚟愈正」值110分。談到狗年會否追生B？陳豪指生小孩不難，反而教育小孩並非容易的事，笑謂現在要排住隊來教仔女做功課，人妻也同意暫時三個小孩先。



