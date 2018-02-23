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﻿周杰倫玩魔術冧妻 周迅帶竇靖童返老家過年

2018-02-23 列印
■張栢芝和大仔Lucas在影城合照。
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　　新正頭，藝人愛外遊度歲，有內地網民野生捕獲周迅，同年齡相差22年的王菲女兒竇靖童返鄉下衢州過年，反而同她屢傳婚變的丈夫高聖遠就無影。見43歲周迅與21歲童童一身黑色打扮襯到絕，手拖手去拜年，感情超好。

　　周杰倫嫩妻昆凌亦在個人網誌開心share與丈夫閒逛美術館時，老公突然技癢表演魔術的短片。影片中，周董走到名畫前，將畫中小孩手上拎住的一張「階磚A」隔空取出，令愛妻當場驚嘆「your full of surprise！記得把紙牌還給小孩。」

　　另外，張栢芝帶兩子去新加坡度歲，昨日一家三口和友人齊齊去環球影城玩餐飽，10歲大仔Lucas好高大，被網民大讚靚仔。

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