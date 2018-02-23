﻿自爆搵到錢有安全感 王浩信‧唐詩詠活得開心最緊要

出爐視帝視后王浩信與唐詩詠在過去一年大豐收，談及狗年願望，兩人話唔需要大紅大紫，財源滾滾，日日笑口常開就足夠。王浩信有感而發：「對於攞獎衍生嘅花邊新聞覺得好無奈，呢件事亦令我上咗人生一課，明白到控制唔到嘅事唔好理，調整自己心態就可以，而家我正能量咗，活得好開心，其他嘢唔再介意。」唐詩詠表示同意，因為過去一年在感情事上亦令她添上唔少壓力，她說：「做藝人要身心健康，唔好俾外間傳聞影響到自己。」



踏入狗年，王浩信與唐詩詠恭喜大家發大財，兼且笑口常開！兩人坦承去年係豐收年，因為有劇出就有錢搵。對於收入，浩信都好滿意：「穩步上揚，經濟方面畀到安全感我養妻活兒，始終囡囡王靖喬返小學開支愈嚟愈大，下個目標係置業安居，建立安樂窩。」



視帝狗年多陪妻女



去年王浩信憑《踩過界》分別在《星和無線電視大獎》及台慶頒獎禮連擸兩個視帝，同時間又唱埋《不懂撒嬌的女人》劇集主題曲《陪著你走》真係勁開心：「其實我哋都好想拍《不懂撒嬌的女人》續集，但做乜角色先可以產生化學作用係一個問題，好記得上次我哋花咗好多時間準備角色，研究劇本，真係得來不易。未來我都會唱吓劇集主題曲，因為經歷過角色情感，會唱得比較入肉，雖然曾出過唱片，但堅持拍戲為主唔會轉型做全職歌手，我唔會為唱歌而唱歌。」詩詠笑說：「佢真係唱到嘔呀！」



除工作外，浩信坦言今年會陪多啲妻女：「我承認之前係少咗時間陪伴家人，不過眼見人生無常，更加要珍惜屋企人。」



視后同洪永城無嘢



而唐詩詠話因為媽媽身故無法見證她的成績表，人生最大滿足係俾70歲嘅爸爸睇到她成為視后，親證囡囡15年來的成績，老人家老懷安慰，其他事都係過眼雲煙，冇乜所謂。問到爸爸是否恨飲女婿茶？她堅持話唔會，因為爸爸經已好滿足了。對於有傳詠詩對「翻撻」洪永城心大心細，她即否認：「冇嘢發生過，大家唔好諗咁多，我知大家關心我哋，但希望留返空間畀我哋，未來嘅嘢係冇答案，我哋一直都係朋友。」



現年36歲的詩詠有顆恨嫁的心，強調只要遇到對的人，就算攞到視后都唔會唔嫁：「O依家觀眾好開明接受到藝人有另一半，所以兩者唔會有衝突，不過緣份好難講，一切隨緣啦。」



採訪：方騫平



攝影：李權威



化妝：Jessica Chan



髮型：Eve Chiu@Muse Hair



服裝：MAGinSHOP(唐詩詠)



化妝：Henry Li



髮型：Sue Cheung @ Hair Corner K11



服裝：Brooks Brothers(王浩信)