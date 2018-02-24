﻿自爆遭金球獎前主席性侵 班頓費沙情緒受困患抑鬱

經典電影《盜墓迷城》系列男星班頓費沙自爆曾遭金球獎前主席Philip Berk性騷擾，消息震驚荷里活，他亦指因此被列入黑名單，令事業一落千丈，自己更患上抑鬱症。



荷里活的反職場性侵運動#MeToo繼續沒完沒了，曾主演三集《盜墓迷城》的49歲美國男星班頓費沙近日接受雜誌《GQ》訪問，自揭於2003年被主辦金球獎的荷里活外國記者協會（HFPA）前主席Philip Berk性侵，當時他出席由HFPA舉辦的午餐會，在一個很多人的房間遇見Philip，他以為Philip走向他與他握手，但對方竟伸手揑他屁股，「他其中一隻手指更摸到我下體，之後他開始周圍摸，我感到很不適，當時差點哭出來。」班頓立即離開，並將事情告訴太太，但未有公開事件，不過自此就絕少再被HFPA邀請出席活動。班頓一直感到害怕和痛苦，之後更導致他患上抑鬱症，又埋怨自己做錯。Philip曾於回憶錄提到揑班頓屁股一事，並澄清只是開玩笑。對於班頓的指控，Philip回應指全部是揑造，而HFPA方面指正調查事件。



另外，前邦女郎珍茜摩爾昨接受雜誌《Playboy》訪問時，透露於1972年遭著名監製性騷擾，當時她獲邀到監製寓所看試片，之後監製竟向她說「現在是輪到你報答我」，然後將手放到她腿上，她即時離開。



韓國方面，男星趙敏基、吳達洙等連日被爆性騷擾女星，昨正演出新劇《Cross》男星曹在顯亦榜上有名，女星崔律在社交網站上載曹在顯的個人資料並留言︰「我一直等着你甚麼時候被爆出來，沒想到這一天會這麼早就到來。」



本報記者