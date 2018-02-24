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﻿Shine新歌鬧雙胞

2018-02-24 列印
■Shine的黃又南（左）和徐天佑操肌示健身成果。
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　　二人男子組合Shine的徐天佑和黃又南，自資十多萬為下月初舉行的演唱會所製作的新歌《不怕》，竟與華納歌手官恩娜（Ella）的新歌《寶貝兒》鬧雙胞，令Shine大感愕然。監製何秉舜於年三十晚才發現旋律相同，問Shine是否作曲人徐繼宗一曲兩賣？他們沒有正面回答，只表示作曲人承認大意搞錯，現正了解版權問題中，要待下周才知道新歌能否面世。

　　另Shine為演唱會狂操健碩身形，還大晒麒麟臂，又南由排骨仔激增近20磅，天佑則減20磅體重及練出6嚿腹，他稱每天要做600下sit up。

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