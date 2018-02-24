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﻿亞視擬舉辦大媽選舉

2018-02-24 列印
■吳雨（右五）、向海嵐（右四）和朱慧敏（左三）齊現身亞視新春團拜。
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　　亞視昨日舉行新春團拜，行政總裁吳雨大派利是，大受台前幕後歡迎，笑言險被扯甩衫。他透露將復辦亞洲小姐、亞洲先生，更有意辦大媽選舉，詳情稍後公佈。他續指4月會設立韓國電影台，緊貼韓國播放韓劇，不排除邀請韓星來港。

　　同場有份主持亞視節目的朱慧敏，大讚亞視同儕充滿愛及正能量，因早前自己失聲不但沒被怪責，反而台前幕後都很關心她，笑問在TVB時是否略欠關懷？她笑指是不同的溫暖，亦希望公司賺大錢會識做加人工。

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