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﻿GiGi效法城城捐錢當派利是

2018-02-24 列印
■GiGi邀粉絲一起看《女兒國》。
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　　梁詠琪（GiGi）大前日，趁年初六邀約過百粉絲齊到銅鑼灣一戲院，入場欣賞她主演的賀歲片《西遊記女兒國》。適逢農曆新年，粉絲群起要求GiGi派利是，令沒帶利是傍身的她一時措手不及！

　　見已為人夫的郭富城早前稱會「找數」，以全港市民的名義捐款當派利是，GiGi亦決定效法對方，以歌迷的名義捐錢，她說：「既然每年都會捐女兒Sofia嘅利是錢，今年用埋粉絲名義去捐錢，效法城城咁做，好事成雙，有意義得嚟又做到善事，幾好呀！」

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