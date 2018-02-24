﻿GiGi效法城城捐錢當派利是

美國佛羅里達州早前發生校園槍擊案，有十七人死亡。其中一名佛州槍擊案倖存的男學生，錄製了一條四分鐘短片，片中說他雖然只是孩子，但明白槍擊事件的遺害，他甚至質疑州政府無論怎樣說，事情最後都不會改善，所以他要站出來喚醒國人，校園槍擊問題有多嚴重。 看完這條短片，我相當感慨。連一個十六、七歲的學生都明白這道理，為甚麼美國這個最先進的西方民主國家，有這樣高水平的政客，竟然好像沒有人聽到這些聲音？ 可能是公眾對於校園槍擊案的聲音實在太大，美國總統特朗普接見了佛州槍擊案的倖存者，與他們對話。不過，特朗普為解決槍擊案開出的藥方，正如我事前的估計，不是要禁槍，而是要使用更多槍。特朗普說：「襲...

2018-02-24