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﻿Kelly赴日危站天台拍MV

2018-02-24 列印
■Kelly相隔兩年推出新歌饗歌迷。
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　　陳慧琳（Kelly）睽違兩年，將於下周一推出新歌《尾站天國》，她透露原本早於兩年前已收到該曲的Demo，歷經五個版本的歌詞，終令她有一種「就係佢啦」叮一聲的感覺。

　　Kelly早前亦遠赴日本東京拍攝《尾》曲MV，當日她共花了24小時拍攝，其中一場在天台的戲份最令Kelly難忘，因當時吹着強風，站在高台上的Kelly一度站不穩，她也笑言：「一Roll機我就要紮穩馬步，同時要保持放鬆嘅靚樣，都幾危險！」



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