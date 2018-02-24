﻿細細粒恨買樓 張彥博想開騷 祖藍搞好公司 迎亞男生狗B

踏入狗年，身為老闆的王祖藍約埋旗下藝人兼老婆李亞男、細細粒（小寶）和張彥博齊齊跟「雲來軒」行政總廚黃亞保學整賀年餸「花開富貴」，祖藍話剛推出食譜的亞男煮花膠煲有一手，但想老婆更上一層樓，趁新年向保哥偷師，而細細粒同阿博當然係嚟幫手……食啦！講到狗年願望，細細粒就恨儲到首期做業主；阿博則期望開到首個演唱會；至於講明想同亞男造狗B的祖藍，更自爆公司將會有個聯盟大計劃，等公司上晒軌道就會專心做老竇。



當日埋位拍賀年照，揀選揮春和吉祥物品一起拍攝時，近期不停被追問何時為王家添丁的亞男竟問：「有冇『年生貴子』㗎？」記者失策無準備，不過她既然想生，「萬事勝意」一樣啱用。亞男亦承認和老公已準備好升呢做爸媽，「我哋心態上係準備好，呢段日子我學識咗點樣照顧老公，應該照顧BB都無問題。」想生狗仔定狗女？祖藍搞笑話：「狗男女！」亞男笑指：「生Twins好喎！可以收工啦！」



同5間公司組聯盟



早前祖藍公司傳出不少是非，但他強調心情冇受影響，「我自己知OK就可以。」當踏入狗年，即宣佈三屆視帝郭晉安強勢加盟，可見公司前景向好，祖藍說：「呢個都係佢自己心態決定，希望我哋合作愉快啦！」當日帶病現身的祖藍，更自爆近排忙到出煙，就是為3月舉行的「香港國際影視展」公佈的一個聯盟大計劃籌備，「我哋會同5間公司合作，有專搞綜藝、劇集同電影嘅，佢哋覺得我哋做經理人做得唔錯，佢哋又唔想搞經理人嘅嘢，於是就將佢哋公司想捧嘅人交晒畀我哋管理，會有10幾個內地、東南亞同美國嘅藝人，有演員亦都有歌手，而我哋同呢幾間公司聯盟，嚟緊會一齊搞製作、賺錢、捧人。」咁忙豈非生B大計又要推遲，「就係趁O依家仲未有做好準備，所以新一年希望公司可以快啲上晒軌道，到時我可以功成身退都無問題，可以專心照顧屋企，若果有咗小朋友，我肯定會多啲時間喺香港。」



目及「男神」朝偉累NG



去年生日曾表示以老闆祖藍的豪宅為奮鬥目標的細細粒，狗年願望繼續是做業主，「我呢兩年買股票成日摸頂，冇咗6位數，啲樓又不斷升，真係驚入巿又摸頂，都係努力儲吓首期先啦！」事業方面細細粒就想繼續同巨星合作，當然最好係男神添啦！「同梁朝偉拍《捉妖記2》，真係掛住望佢，唔記得講對白NG，唉！仲要唔夠膽同佢集郵喎！」至於創作歌曲《圓缺》最近被黎瑞恩翻唱的阿博，最想在奮鬥了14年的音樂路上有好成績，「有前輩翻唱絕對係一個好大嘅鼓勵，證明自己作品係有人欣賞嘅。舊年喺內地攞咗第一個音樂嘅獎項，希望狗年喺香港攞到，同埋最想今年開到自己嘅音樂會。」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



形象：Dicky Lee(祖藍)



髮型：Ted Yeung@iiAlchemy hair&nail(祖藍+亞男)、Deep Yu@Beijing Hair Culture(彥博)



化妝：K.T.Tsui(祖藍+亞男)



服裝：Oplus2(祖藍)、Sandro、Atelier Swarovski(亞男)



場地：裕生海味＿iBuddies