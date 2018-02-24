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﻿「花開富貴」點煮

2018-02-24 列印
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材料：花膠、花菇、小棠菜、薑片、花雕酒、鮑魚汁、蠔油、生粉水和玫瑰花。

做法：

‧先落油將鮑魚汁加水煮滾，加入已用上湯和薑葱煮過的花菇炆一陣，再用蠔油調好味後，再加入花膠，再煮約5分鐘，將食材攞起，汁加入生粉水埋芡。

‧將花膠乾蒸後，再用冰水浸一晚發好，再用薑片和 花雕酒出水後備用。

‧先落油入煲仔，再放花菇及花膠，以小棠菜圍邊，最後淋上芡汁，加上玫瑰花作點精裝飾即可。
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