﻿翠如探訪孟加拉 阿蕭呻捱病無人理

湯洛雯則透露，近日工作忙，和羅天宇只以短訊聯絡甚少見面，問到是否已分手？她說：「唔係，一向都話係發展中！」
另外，陳凱琳（Grace）昨為「香港街馬@九龍」參賽者打氣，丁子朗參戰十公里賽。Grace坦言愛以跑步機做運動，男友鄭嘉穎沒陪跑，而他較喜歡打網球，但她卻沒天份，並因未能陪男友做運動而感歉意。
新鴻基地產郭氏三兄弟分配屬於家族私人逾四百億元資產的風波，近日有新發展。本報去年八月獨家披露，大哥郭炳湘不滿三年前的分配協議對他不公平，要求推倒重來，但日前遭英國法院裁定他全面敗訴。郭炳湘於一四年與弟...
2018-02-26
中共十九屆三中全會今起一連三日在北京召開，將討論人事安排及修憲內容，為下月召開的全國人大會議作準備。官方新華社昨日在英文官網報道，中共中央委會員建議，刪去國家主席及副主席不得連任超過兩屆的憲法規定。 新華社昨日在英文官網報道，中共中央委員會建議，刪去中華人民共和國憲法中，國家主席及副主席「連續任職不得超過兩屆」的表述。根據目前憲法，國家主席及副主席由全國人大選出，其中第七十九條列明，兩個職位「連續任職不得超過兩屆」；而每屆任期為期五年、即現時最長可做十年。修改憲法後，意味國家主席習近平在完成第二個任期後，或可以繼續出任國家主席。報道又引述委員會建議將「習近平新時代中國特色社...
2018-02-26
美國著名佈道家葛培理日前與世長辭，其靈柩周六由靈車，抵達最大城市夏洛特，大批群眾夾道向這位尊崇的偉人作最後敬意。 當靈車駛過時，許多家庭扶老攜幼站在街道兩旁守候，負責維持秩序的警員也向葛培理致敬，也有不少人舉起手機拍照。當靈車抵達夏洛特市的葛培理圖書館時，工作人員把棺木抬入內，家人緊隨其後。葛培理於上周三在北卡羅來納州家中去世，享年九十九歲。世界各地的信眾同表惋惜和難過。 兒子葛福臨說，把靈柩移送到夏洛特市，是父親的遺願。靈車駛經第四十號州際公路。在馬里恩鎮附近，一名男子站在一個休憩處演奏風笛。一條天橋掛上十五個國家的旗幟，也有信眾站在路旁，合唱聖詩《奇異恩典》。
2018-02-26
九肚山為新界傳統豪宅地段，一向受不少富豪名人青睞。坐落於此的南莊苑，自成一隅，被山巒環抱。是次介紹其中一座洋房，實用面積約1,949方呎，擁4房2套，空間寬敞，配合裝潢簡約，視野開闊，近望泳池遠望綠山...
2018-02-24
保監局為加強保障保單持有人，自去年六月成立以來着力籌備明年中引入保險中介人新發牌制度，但惹來不少中介人擔心因此飯碗不保。保監局主席鄭慕智接受本報訪問時，向現時全港約十萬名保險中介人大派定心丸，多番強調「一定不會攞走佢哋嘅飯碗」。 對於業界關注新發牌制度或影響學歷較低的保險中介人的飯碗，鄭慕智一再解釋，設立全新的發牌制度，旨在提升保險從業員的專業水平。保監局董事會及同事經過商討已有此共識，「從業員不需要擔心將來的發牌制度會令到他們不能繼續在這個行業生存，這是一定不會發生的事。」 從業員三年內須取牌 引入新發牌制度下，從業員將有三年時間申請取牌，期間他們可繼續從事保險業...
2018-02-26
拿玻里上周剛在歐霸三十二強出局，隊長咸錫勉勵球隊要馬上收拾心情，專心在今晚意甲搶分。況且，今場對手卡利亞里主場威力欠奉，近年對賽又未嘗一勝，拿玻里勢可大勝保住榜首。 （無線myTV SUPER302台周二凌晨3:45直播） 上仗歐霸三十二強次回合，拿玻里雖然作客2:0擊敗RB萊比錫，兩回合計追和3:3，但因作客入球較少而出局。該隊已無任何盃賽牽掛，中場咸錫坦言焉知非福︰「盃賽出局固然失望，但反而有利我軍集中精神應付聯賽戰線。」事實上，球隊近八場各賽事豪取七勝一負，不同客戰更收錄五連勝，今晚遠征信心十足。 拿玻里更專心意甲 反觀卡利亞里近七場不同主場賽事只得一勝一和五...
2018-02-26
繼去年以鮮艷悅目的AVITA LIBER系列筆電開拓市場後，創科品牌Nexstgo下一步瞄準定位高檔的商務Notebook，日前正式將另一PRIMUS系列引進本地，頭炮備有14吋及15.6吋兩款型號，...
2018-02-26
英皇賀歲片《我的情敵女婿》香港票房已過千五萬，該片演員劉嘉玲、任達華、唐詩詠及胡謂康等前晚出席慶功宴。嘉玲認為《情敵女婿》有香港情懷，所以受港人歡迎！本報記者 劉嘉玲今年賀歲片《我的情敵女婿》與老公梁...
2018-02-26
香港可發展土地珍貴，不是用來起樓，就是興建社會設施，長期以來，城市河流被改成河道，用作排水渠，少有用於休憩用途，比起日本、韓國，人家注重河岸美景的規劃，香港這方面十分落後。發展局局長黃偉綸昨天發表網誌，介紹林村河的改善工程，指同時兼顧了生態保育。這是一個好開始，顯示河道政策有新的取向。 黃偉綸透露，未來會研究活化四條市區河道，顯示當局已把保護生態，列入河道整理的重要指標之一。 現時市區不少河道，早年被人工拉直，兩岸鋪設石屎提岸，變成大水渠，例子包括沙田城門河、大圍明渠、火炭明渠、佐敦谷明渠等，部份在新市鎮規劃時，在兩岸做了一些綠化工程，但大多數河道在附近居住人口增加後，仍然...
2018-02-26
剛戰「贏在起跑線」節目內提供第十場「揮闖」，推介原因是因為此駒在總場次346直路受阻兼走不利場地，因時間所限未提及此駒在另一場谷草賽408走勢，因當天沿途望空前置的馬匹，再出成績頗佳，包括「包裝騎士」及「勁有波幅」。執筆之時尚未知道「揮闖」成績，但數據已經初步證實。 周三全泥地賽的第三班1650米，「鋒芒畢露」正正出自總場次408。而此駒在陣上所遇的逆境，比「揮闖」更甚。需知當天直路內欄場地亦不太理想，而此駒整條直路皆貼近內欄，在雙重不利之下，負於頭馬兩個多馬位，屬於水準之作。更重要一點，該仗亞軍馬「勇冠王」再出賽亦獲得頭馬。 此駒近態甚佳，有好走勢亦不止一場，早前總場次3...
2018-02-26