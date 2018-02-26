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﻿翠如探訪孟加拉 阿蕭呻捱病無人理

2018-02-26 列印
■陳凱琳向跑畢賽事的丁子朗送抱！
■蕭正楠與湯洛雯落力宣傳新劇。
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　　蕭正楠和湯洛雯等，昨日齊以新劇《翻生武林》造型出席宣傳活動。阿蕭透露，近日因趕拍劇集致捱病，女友黃翠如則和家人旅行後，遠赴孟加拉參加探訪活動，故沒有人照料他，阿蕭笑言︰「與其到山區探訪，她倒不如留港，這裏也有一個需要照顧的『兒童』，有人遞水拎藥都好呀！」

　　湯洛雯則透露，近日工作忙，和羅天宇只以短訊聯絡甚少見面，問到是否已分手？她說：「唔係，一向都話係發展中！」

　　另外，陳凱琳（Grace）昨為「香港街馬@九龍」參賽者打氣，丁子朗參戰十公里賽。Grace坦言愛以跑步機做運動，男友鄭嘉穎沒陪跑，而他較喜歡打網球，但她卻沒天份，並因未能陪男友做運動而感歉意。

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