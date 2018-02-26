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﻿蘇志威愛駒揚威 一家四口拉頭馬

2018-02-26 列印
■打上煲呔的蘇志威與太太及兩名女兒等，開開心心拉頭馬！
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　　草蜢成員蘇志威昨日偕太太劉小慧及兩位女兒，一起到沙田馬場為出賽的愛駒「駿王」打氣，JW（王灝兒）與男友亦拍拖現身馬場。

　　當見到愛駒「駿王」在第七場的1600米賽事中，以第一名衝線時，劉小慧高聲歡呼，更高興到喜極而泣！阿細其後便與太太及女兒一家四口，齊齊在愛駒前，拍攝拉頭馬威水相片，劉小慧仍難掩欣喜之情，頻頻露出燦爛笑容！

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