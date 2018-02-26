  • 2018年2月26日 星期一
  • 18º
  • 78%
熱門： 葉蔚琳環保千局強吻新抱首置家庭捐血

日報新聞 > 娛樂

﻿情人節拖手行沙灘 鄧鉅明元宵送花冧太太

2018-02-26 列印
■鄧鉅明與太太鄧宣宏結伴出席萬希泉春茗。
Previous Next

　　太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明與太太鄧宣宏雁前晚拍拖出席萬希泉春茗，今個農曆新年由於兒子由英國回港過年，所以鄧鉅明夫婦亦留港過節。鄧鉅明表示今年香港零售業復甦，又大讚：「特別我老婆珠寶設計夠吸引，所以生意好了好多。」問他情人節如何慶祝，鄧鉅明表示：「拖住老婆隻手行沙灘，還有睇戲。（元宵節呢？）最好買花，老婆鍾意牡丹花。」

　　同場的陳曉東透露今年開始於港、台開設工作室。他說：「3月中會拍戲，好多工作都度緊期，公司都要開始招聘人手。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd