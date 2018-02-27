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﻿帶得意仔搭港鐵 朱健鈞父子過海買玩具

2018-02-27 列印
■朱健鈞和兒子坐港鐵出遊。
■朱健鈞前年參演《三人行》。資料圖片
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　　90年代曾被無線力捧、「少年五虎」之一的朱健鈞（朱仔），近年主力在內地拍劇賺人仔，前年在另一「少年五虎」成員、在內地紅到發紫的鍾漢良穿針引線下，參演杜琪峯的電影《三人行》。

　　朱健鈞近日趁農曆年假期，留港陪約4歲半的兒子。昨午約二時，朱健鈞帶同兒子由西營盤站乘搭港鐵過海到九龍，穿上鮮色羽絨外套的他非常Sharp醒，但似甚為忙碌，一直做「低頭族」撳手提電話。朱健鈞的兒子相當精靈得意，4歲半的他非常活潑，不時嗌「爸爸」和「玩具」，相信兩父子正前往買玩具；朱健鈞聽到囝囝「呼喚」，幾忙都識做，放低電話O氹仔，果然是個好爸爸！

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