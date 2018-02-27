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﻿阮兆祥減20磅開騷跳勁舞

2018-02-27 列印
■左起：祥仔、李思捷和祖藍為演唱會綵排。
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　　王祖藍、阮兆祥（祥仔）與李思捷昨為下月在紅館舉行的《福祿壽十周年演唱會》進行採排。身形清減不少的祥仔透露，因今次跟以往「福祿壽」演唱會不同，個人的跳舞環節較多，希望身形較輕盈又好看，用了六至七星期減掉20磅，更呼籲大家毋須送花籃祝賀開騷，可將買花錢捐到福幼基金會行善。

　　祖藍說：「祥仔瘦20磅不特止，仲要跳得勁過郭富城！我睇完佢隻舞後，覺得自己好失色，郭富城都唔夠佢勁，如果郭富城做到，我請佢打邊爐。」祥仔即笑指祖藍一向想請城城打邊爐。

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