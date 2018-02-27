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﻿GD入伍前與老闆歎烤肉

2018-02-27 列印
■梁鉉錫（左二）在網上放了與GD、太陽及勝利飯聚的合照。
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　　韓國天團BIGBANG隊長G-DRAGON今天入伍服兵役，前日GD在濟州為其設於「濟州神話樂園」的咖啡店開幕，亦是他在入伍前最後一次公開露面，而出席完開幕禮之後，GD就被發現去歎烤肉！他所屬的YG娛樂老闆梁鉉錫（前譯楊賢碩），昨日亦在網上放了與GD擁抱的照片，亦上載他與GD、太陽及勝利的合照，相信他們是趁GD入伍前最後一次聚餐。梁鉉錫昨日又留言向GD祝福：「這是短期內最後一次晚餐了，明天GD就要入伍了，一定要健康回來啊！」

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