﻿GD入伍前與老闆歎烤肉

韓國天團BIGBANG隊長G-DRAGON今天入伍服兵役，前日GD在濟州為其設於「濟州神話樂園」的咖啡店開幕，亦是他在入伍前最後一次公開露面，而出席完開幕禮之後，GD就被發現去歎烤肉！他所屬的YG娛樂老闆梁鉉錫（前譯楊賢碩），昨日亦在網上放了與GD擁抱的照片，亦上載他與GD、太陽及勝利的合照，相信他們是趁GD入伍前最後一次聚餐。梁鉉錫昨日又留言向GD祝福：「這是短期內最後一次晚餐了，明天GD就要入伍了，一定要健康回來啊！」



