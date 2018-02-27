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﻿霆鋒孖阮經天瞓冰屋傾心事

2018-02-27 列印
■霆鋒與阮經天結伴到挪威，難得齊齊瞓冰屋。
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　　謝霆鋒主理的電視節目《鋒味》早前播出最後一集，他帶大家到被譽為「萬島之國」的挪威品嚐美食。其實霆鋒一直很想去挪威，對這地方有特別情意結，奈何一直未能覓得同行旅伴，今次他終於找到台灣型男阮經天一起同遊挪威。

        兩人在挪威不但前往捕捉帝王蟹，還孖鋪瞓冰屋傾心事。阮經天坦言：「剛認識的時候，感覺你（霆鋒）就像眼前的冰，等愈走愈近後才發現你（心）裏面有個阿刁（霆鋒招牌鋒味熊仔），有你兩歲的那一面。」





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