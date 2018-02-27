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﻿阿嬌刮完痧似燒傷：痛到爆炸！

2018-02-27 列印
■阿嬌刮痧後，整個背部通紅。
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　　早前宣佈有嫁期的鍾欣潼（阿嬌）多年來一直飽受脊椎舊患纏擾，她昨日上載一張背部照片到網上，紅背纖腰睇落似個「心形」的背部通紅像燒傷一樣，原來是阿嬌接受刮痧治療後所拍，並留言：「請問這是人的背嗎？太誇張了，整塊皮好像給撕掉了一樣，痛到爆炸！」好拍檔蔡卓妍（阿Sa）看到也留言：「嘩！刮到咁傷嘅？」網民亦紛紛慰問阿嬌。

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