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﻿新城團拜 星夢拉隊到賀破冰

2018-02-27 列印
■何哲圖（前排左二）帶領旗下歌手現身新城團拜。
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　　星夢娛樂去年底缺席《新城勁爆頒獎禮》，但昨日新城電台舉行狗年新春團拜活動，星夢高層何哲圖親自領軍，旗下歌手吳若希、鄭俊弘和何雁詩等出席力撐。對於破冰之說，何哲圖堅稱雙方一直關係好，大家更就頒獎禮的機制坐低傾過，已有共識。談到許廷鏗和胡鴻鈞外遊睇極光，被形容為「度蜜月」，吳若希笑謂：「胡鴻鈞是其後一個人去會合，大家想多了。」

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