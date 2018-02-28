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﻿半裸影演唱會海報 ﻿張敬軒個頭着晒火﻿

2018-02-28 列印
■半裸軒仔話拍攝時又凍又熱，感覺好冰火。
■軒仔透露火燒頭係一個頭髮treatment ，乾燥同受損髮絲經燃燒後會自然脫落。
■軒仔呢排好忙，要忙宣傳演唱會同新開嘅懷舊餐廳。
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　　張敬軒將於6月喺紅館開三場Show，英皇為宣傳耗資過百萬嘅宣傳費。宣傳費當然包括影演唱會海報，搞鬼Poster日前曝光，軒仔頭頂着晒火，但當事人一臉輕鬆，仲任由工作人員喺佢頭上燒雞翼。

　　從海報可見髮型師好認真咁喺軒仔個頭上面噴火，而現場嘅工作人員就好玩嘢咁拎住燒烤叉喺軒仔頭上燒棉花糖同燒雞翼，期間仲滴咗雞油落軒仔個額頭。問到軒仔點解玩火？軒仔話：「今次演唱會主題叫『Hinsideout』，希望將我另外嘅幾面、大家喺熒幕外見唔到我嘅、最deep down嘅性格特質變成音樂，帶上舞台俾大家睇。而火嘅意思，就係我將裏面團火都燃燒埋出嚟。」

　　啲火燒到咁行，以為軒仔一定熱到癲，錯嘞，拍攝當日氣溫得攝氏七度，而軒仔又要除晒衫，佢話︰「梗係凍到飛起啦！所以行到邊度都要拖住個暖風機。」

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