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﻿唐詩詠見血即暈

2018-02-28 列印
■馬國明、唐詩詠、李佳芯及郭晉安為新劇試造型。
■詩詠好怕血，曾經見到自己流血而暈倒。
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　　昨日，唐詩詠、馬國明、郭晉安及李佳芯等為新劇《白色強人》試造型，自小看《妙手仁心》劇集的詩詠表示等了十年終於等到演醫生角色，不過佢話自己好怕血，有次見到自己流血而暈倒。

        馬明笑言若詩詠暈倒，現場有很多人為她做人工呼吸。劇中他與詩詠演已離婚嘅夫妻，在醫院相遇有很多幻想空間，有八成戲份在醫院發生，問兩人演夫妻有何感覺？兩人均說因熟絡演離婚夫妻感覺更似。問馬明會否擔心緋聞女友黃心穎呷醋？他說不會，另心穎拍攝《丫鬟大聯盟》已忙死，所以不會來探班。



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