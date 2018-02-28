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﻿陳凱琳感觸落淚

2018-02-28 列印
■陳凱琳邊講邊喊，沈卓盈即出手安慰。
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　　陳凱琳及蘇玉華等出席劇集《平安谷之詭谷傳說》祝捷晚宴，大結局跨平台最高收視錄得30.4點，筵開十席慰勞台前幕後同事。

        陳凱琳在台上感觸落淚，她說最初很擔心，發覺每次努力也差少少，多謝大家給她正能量，沒想過劇集有好成績。她稱《平》首播與家人吃飯有好開始，另一部劇《翻生武林》即將首播，她打算與家人吃飯，希望也有好收視。另外，蘇玉華一臉倦容，她說因感冒菌入腸胃，由年初七開始卧牀四日，吃任何東西也嘔吐，要男友孭她落樓看醫生。

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