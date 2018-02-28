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﻿宣美豪晒養眼招牌長腿

2018-02-28 列印
■宣美除唱首本名曲外，更大晒美腿。
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　　韓國女團Wonder Girls前成員宣美（SUNMI）昨日現身手機通訊應用程式宣傳活動，穿上熱褲大騷長腿的她吸引400名粉絲撐場支持。

　　宣美於台上又唱又跳《24 hours》十分吸睛，其後她又晒廣東話：「大家好！我係宣美！」談到她身材纖瘦，原來因為是家族遺傳，家裏全家人都很纖瘦，所以自己並非很用心做運動，之後她還入鄉隨俗說「恭喜發財」拜年，其後再獻唱《Gashina》及《Heroine》令粉絲尖叫，最後她更使出冧招說：「香港Fans多謝晒，我愛你。」

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