  • 2018年2月28日 星期三
  • 25º
  • 68%
熱門： 預算案燒炭流感葉蔚琳屈穎妍

日報新聞 > 娛樂

﻿珍妮花鬧爆淫魔監製：想殺死他！

2018-02-28 列印
■珍妮花羅倫絲性感谷胸亮相新片首映。
Previous Next

　　美國女星珍妮花羅倫絲昨於紐約出席新片《紅雀特工》首映禮，她穿上黑色低胸晚裝，更不慎走光。她昨接受諧星Marc Maron訪問時被問到與拍拖1年的電影《媽媽！》導演舊愛戴倫艾朗夫斯基的關係，她直認仍很愛對方，並憶述當時為《媽媽！》試鏡時與戴倫會面約1個半小時，就被他深深吸引。

　　另外，珍妮花上節目受訪時提到「淫魔監製」Harvey Weinstein，她氣憤表示︰「我想過殺死他！」她指Harvey未曾對她作出不軌行為，但得悉對方的惡行後，就想他坐一世監！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd