﻿楊受成揭林超賢執導翻車受傷 《紅海行動》內地票房 誓衝40億

有「魔鬼導演」封號的林超賢執導的英皇電影《紅海行動》，昨晚在九展舉行盛大首映禮，冠蓋雲集，場面熱鬧；英皇集團主席楊受成博士、博納影業集團總裁于冬，昨午先率林超賢及該片演員於慶功活動上敲破「2,300,000,000」字樣冰雕，慶祝該片內地票房已打破23億元人民幣，並預祝衝破40億元大關！



英皇電影《紅海行動》昨晚於九展舉行首映禮，大會特別安排舞龍表演造勢；英皇集團主席楊受成博士、博納影業集團總裁于冬及該片導演林超賢外，還邀來中聯辦副主任黃蘭發、楊健、外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員楊義瑞、署理民政事務局局長陳積志、中聯辦宣傳文體部部長朱文、民政事務局局長政治助理黎穎瑜等擔任主禮嘉賓，場面熱鬧。



破冰慶祝大收23億



《紅》片在內地上映12天，票房已衝破23億人民幣票房，內地票房數據分析網「貓眼專業網」估算該片將達40億元大關，林超賢有望超越周星馳，成為內地最高票房香港導演。英皇電影特別於首映禮前舉行慶功活動，並進行破冰儀式，楊受成和于冬率《紅》片台前幕後齊擊破「2,300,000,000」字樣冰雕，更預祝該片票房衝破40億！



楊受成表示，榮幸拍到《紅》片這樣高質素的電影，該片用上中國及摩洛哥軍方設備，希望觀眾感受到團隊製作誠意和認真，感受到國家強大而驕傲。他亦大讚林超賢導演，笑言拍「魔鬼導演」的戲不是損手爛腳就是入醫院實在好慘，但林開新戲就有很多演員叩門自薦。楊受成坦言對《紅》片票房感到很滿意，有信心票房超越30億元，好彩的話有機會達35至40億元。至於香港的票房，他坦言《紅》片被列為三級片，預料有少少影響，但亦有吸引力，因為有人覺得血腥夠刺激。



止血後即繼續拍攝



楊受成稱常催林超賢交貨，又爆他在摩洛哥執導拍攝期間翻車受傷，但幸好沒生命危險，楊受成笑言：「魔鬼導演不需休息，但要有獎金分紅，于冬肯就得，應該嘅，賺好多錢。」林超賢昨憶述，事發時他開沙灘車追前車並要鳴槍示意開機拍攝，卻遇上翻車意外，他和女副導演亦告受傷，頭破血流的他止血後繼續拍攝，返港才知頸椎移位，現在仍要接受治療，但不會因此意外而錫身，未來仍會幫楊受成拍多幾部新戲，其中一部是題材與水有關的驚險電影。



本報記者