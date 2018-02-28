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﻿衛詩雅被蠟燭燒裙 獲林超賢讚好身手

2018-02-28 列印
■林超賢拍攝時親向演員示範演出動作。劇照
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　　衛詩雅昨晚在《紅海行動》首映禮談到與該片導演林超賢雖未曾合作但有淵源，當年出道時曾出席對方執導新片的派對，一不小心身上長裙被蠟燭燒着，同場的陳家樂心急想用手中杯酒潑熄，她即冷靜喝止，問他杯中是甚麼，事後有人向林超賢提及當時情況，對方聽後讚身手好可找她拍下部戲，可惜至今導演未兌現承諾，她笑言要提一提對方追片債。

　　曾主演林超賢《破風》的陳家樂，直言與導演見面即想起當年拍攝的辛酸，不過看罷《紅海行動》片頭後，即覺得該片演員們比他更困難，因為很多爆破場面。湯怡談到農曆年假狂食增肥6磅，雖然男友洪卓立不喜歡她太瘦，但她怕上鏡肥，有信心減到磅。
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