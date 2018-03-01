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﻿佘詩曼欣喜《棟篤》票房衝4000萬

2018-03-01 列印
■佘詩曼透露在戚其義的新網劇中，飾演律師。
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　　佘詩曼昨日到澳門出席瑞士名錶品牌活動。談到她與黃子華主演的賀歲片《棟篤特工》票房將衝破4000萬，阿佘坦言非常開心，更透露日內將舉行慶功宴，又感激子華給予一個特別的角色畀她。《棟》片亦會稍作修改後，在內地上映。

        另外，有指戚其義和周旭明將開拍網劇，演員班底有阿佘、陳豪及黃德斌，問阿佘林保怡是否埋班？她就笑笑口不置可否。



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