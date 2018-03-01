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﻿陳細潔做保良局主席肥咗8磅

2018-03-01 列印
■陳細潔(左)與劉陳小寶齊出席保良局敬老活動。
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　　將卸任保良局主席的陳細潔，日前和胞姊劉陳小寶齊出席該局敬老賀新春活動後，昨日出席保良局董事會新春團拜。

        陳細潔透露，尚有一個月就要卸任，笑言該局有很多活動，有時要像紅星一日走多場，午膳亦難抽到時間，只可在車上吃三文治，但最重要的是能籌到更多善款，維持服務。她憶起接任主席頭兩個月，因公務繁忙及壓力大致失眠，但最近卻發現肥了8磅，或是經常要坐車去開會、不是坐就是吃所致。

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