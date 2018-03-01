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﻿葉童身體力行撐新人導演作品

2018-03-01 列印
■葉童（左）和余香凝齊出席記者會。
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　　余香凝和葉童昨出席第四十二屆香港國際電影節記者會，余香凝坦言，自己演戲可以非常大膽，因投入角色後已不是自己，只要劇本好，並不介意裸露演出。

        葉童擔任「火鳥大獎——新秀電影競賽」評審，要看約10部中港韓等地的新導演作品，她認為新人導演要經歷很多困難才有機會覓得投資者，故她很支持新導演，早前亦和新導演陳小娟合作，客串陳的作品《淪落人》，飾演黃秋生的妹妹。

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