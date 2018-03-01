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﻿英皇新人麥亨利《紅海》奮戰

2018-03-01 列印
■麥亨利前日亦有出席《紅海》宣傳活動。
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　　英皇電影《紅海行動》今日在港開畫，該片早已率先在內地上映，並成功衝破24億人民幣票房。《紅》片講述中國海軍特種作戰團「蛟龍突擊隊」負責執行撤僑任務，其中英皇新人麥亨利扮演隊中的通訊兵莊羽。莊羽於蚊龍隊中年紀最小，由初上戰場的慌張、被血肉橫飛的場面嚇到手騰腳震，至最後孤軍奮戰，成功讓觀眾留下深刻印象，更令麥亨利被稱為「最勇通訊兵」呢！

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