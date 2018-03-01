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﻿惠英紅自揭先天病：試過心臟停頓

2018-03-01 列印
■惠英紅拍微電影，希望大家可以更關注心臟病患者。
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　　影后惠英紅昨日拍攝微電影《心累了》，飾演心臟衰竭患者，紅姐直言本身也是先天性心臟病患者，故接拍此片是為公益，拍攝期間有顧問及醫生監場，令她略感壓力，她說：「我15歲已發現患病，多次進出醫院，連心臟停頓也試過，已習慣了，（現在病情如何？）有先兆會知曉，亦懂得處理，不讓病情變嚴重便可。」此外，紅姐透露昨日才正式開工，稍後便要上內地拍電影，但不會再拍打戲：「這個決定多少也與心臟病有關，始終年紀大了。」

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