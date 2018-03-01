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﻿劉家昌父子宣佈冰釋前嫌

2018-03-01 列印
■劉家昌稱與劉子千有6年未有見面。
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　　劉家昌和前妻甄珍去年為爭20億台幣（約5.3億港元）資產掀罵戰，劉家昌更公開怒斥兒子劉子千「無恥」是「畜生」，並將甄珍告上法庭，並排期今年5月在美國對簿公堂。劉家昌與劉子千昨日突然在台灣舉行記者會宣佈和解，更在傳媒面前擁抱言和。對於與甄珍的官司，劉家昌稱「他們都是為兒子而活」，只要兒子說不告就不告，他又表示與子千已有6年沒有見面，今次見面第一句話是「好久不見」。至於會否約甄珍見面？劉家昌則未有正面回答。

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