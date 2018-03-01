﻿事業感情有運行 華納歌手齊為許廷鏗歡呼

踏進狗年，「華納一哥」許廷鏗（Alfred）及「華納一姐」衛蘭（Janice）率旗下歌手衛詩（Jill）、Dear Jane、陳詠謙（Him）及曾若華（Jude）團拜，創作新貴Jude更即席solo賀年歌，更添喜氣洋洋，夠晒熱鬧。對於許廷鏗與同性密友胡鴻鈞（Hubert）被踢爆農曆新年期間共赴冰島，出發前Alfred仍「保護」這段「蜜月之旅」，Alfred笑住說：「我唔係同Hubert去呀！」再問Alfred有冇嬲Hubert洩密，佢哈哈大笑回應：「佢亂講嘢，要幫佢開年。」



去年許廷鏗事業、愛情雙贏，他承認收入穩步上揚，所以今年會大派開工利是，放完假會有新歌派台，回來會錄新歌，今年仲會出新碟。問到係咪同好友胡鴻鈞一齊努力？對此，他無否認，「大家一齊努力啦。」全場歌手們即起哄拍掌為他歡呼。對於Hubert爆響口形容兩人感情好穩定，Alfred笑得帶點尷尬，反問：「係嘛，哈哈！好笑！ 我哋朋友嘅感情好穩定。問到Alfred會否怪責Hubert洩密？他卻力撐Hubert：「你問佢啦，唔好問我。其實我阻唔到佢講嘢，冇所謂啦，都係講笑啫。」



衛蘭衛詩分開玩



完成紅館Show的衛蘭遠赴美國休息吃喝玩樂，所以未有具體新年大計：「感恩過去一年搵多咗，都叫豐收嘅，今年希望可以做到巡演。」提到減肥，佢話減到就減，唔會特別去做。「健康就得啦，我覺得做人最緊要開心，演唱會前為減肥而減，搞到好唔開心，好抑鬱，咁辛苦真係咪搞我。」因為妹妹衛詩過年後即入錄音室與新監製和音樂人合作，兩姊妹只好分道揚鑣，Janice笑說：「同妹妹玩到厭，O依家開始我哋玩分開。」反而留港過年的Jude想約埋Jill一齊玩創作，Jude說：「過去一年出咗3首歌，希望今年繼續。」



兩位爸爸講拜年



至於新手爸爸Dear Jane主音黃天翱（Tim）即向陳詠謙取經，了解利是行情。Him囝囝WooWoo歲幾大，他自爆：「去年第一次帶BB去拜年，啲人出手特別闊綽，有5位數字利是進帳。」在大家羨慕到嘩嘩聲之際，Him即補充一句：「咁我付出咗幾多大家唔知啫，不過係開心錢嚟嘅，阿囝利是錢由老婆保管。」Tim話第一年帶5個月的Tanya去拜年好開心。Dear Jane成員翁厚樑（Howie）拉埋Jackal和Nice去Tim屋企拜年，同B女玩之餘又可以試吓楊洛婷廚藝。問到Tim可會追個囝囝時？他表示未有具體計劃。



採訪：方騫平 攝影：李維隆



髮型：dereklihair@xenter 化妝：Khaki Yan（許廷鏗） 髮型：Jamie Lee@HAiR 化妝：Samuel@江中平化妝室 服裝：initialfashion（衛蘭） 髮型：Jamie Lee@HAiR



化妝：Samuel@江中平化妝室 服裝：d-mop 飾物：Les Néréides Hong Kong （衛詩） 髮型：Jamie Lee@HAiR 化妝：German Cheung



服裝：agnes' b (Dear Jane) 髮型：Haysses Ip@HAiR 化妝：Chi Chi Li（陳詠謙） 髮型：Jamie Lee@HAiR 化妝：Jess Yung (Jude)







