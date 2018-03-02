﻿演員感激「辛苦」機會 ﻿林超賢﻿﻿拍《紅海行動》似打仗﻿

向來醉心拍動作片的導演林超賢，最新根據2015年也門撤僑行動真人真事改編的作品《紅海行動》，於內地上映以來叫好叫座，直至截稿前票房已破25億（人民幣），口碑亦一致向好。被喻為「魔鬼導演」的他，首次拍現代軍事片，更獲得中國海軍全力支持，他日前跟6位主角張譯、杜江、蔣璐霞、王雨甜、黃景瑜和尹昉接受專訪時坦承，今次是將一直想拍的動作場面傾囊而出，一班陪他打這場「仗」的演員雖邊投訴辛苦，但邊力撐這個「魔鬼」給予他們參與好作品機會。撰文：杜淑霞 攝影：謝民光



服裝：AVENUE1218（蔣璐霞）



林超賢直言以往拍的警匪片，已滿足不到他對動作場面的要求，「好似拍《眉公河行動》，我已經好忍手，因為始終係警匪片格局，唔可以太偏離，但我鍾意嘅或者係想表達嘅嘢，今次可以借住呢個題材推晒出嚟，所以我成日被投訴拍得太長。」該片以海軍的「蛟龍突擊隊」對付海盜到參與撤僑，再跟恐怖份子對戰為故事背景，為了拍出真實感，戲中細至一槍一彈，大至坦克車和海軍軍艦都是全真實，有機會接觸這些裝備演員同樣興奮。杜江說：「坦克車這些連看的機會都難，莫說可以在這個環境下拍攝，最初見到坦克車真的好想偷偷進去看裏面的環境。」



拍攝環境大挑戰



沙漠對戰是戲中主要場景，拍攝隊伍更遠赴摩洛哥拍攝近半年，在當地的生活環境已經是一大挑戰。戲中唯一女突擊隊員蔣璐霞說：「當地會突然無電無熱水，要沖冷水涼，有工作人員俾蟲咬，每天都是食一樣的菜。」雖然有「伙頭」尹昉為大家煮餸，但黃景瑜繼續投訴：「他煮的肉很好食，但食100天也會難受。而且因網絡經常不通，也會感到孤單寂寞。」不過，這些都不及張譯竟投訴導演無劇本，「其中最困難是沒有劇本，一直在改，好像我受傷後又改了些，但看了製成品覺得導演是有道理的，只要相信他就好。」聽到這個林導也不好意思，即場向演員道歉兼解釋，「因為每日拍攝會遇到大大小小不同嘅問題，譬如跟當地製作團隊嘅合作問題等等，解決唔到就拍唔到，所以就算有晒劇本都要改，因為我都係第一次去嗰度拍戲，真係好似打一場仗咁，要不斷咁調整。」



