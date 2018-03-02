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﻿小環湯水補到老公體重暴升

2018-03-02 列印
■小環到內衣店錄影電視節目。
■小環和老公甚恩愛。 資料圖片
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　　譚小環昨為主持的奇妙電視節目《搵錢男女》到內衣店錄影，她透露老公蔡強榮去年完成肺癌手術後已康復，體重更暴升至200磅，現需減肥。小環笑言煲了很多湯水給老公補身，加上經常旅行，心情輕鬆自然心廣體胖，但她自己就要增肥。另外，小環將在九龍灣和東涌港鐵站內共開兩間小食店，每間要投資7位數！

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