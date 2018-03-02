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﻿Ana R.兩個夠晒數要「收工」

2018-03-02 列印
■懷孕5個月的Ana將趁今日元宵節，和老公享受「二人世界」。
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　　名模Ana R.昨日出席活動，腹大便便的她透露懷孕5個月體重只增加兩磅，上圍看似變得豐滿，其實只是內衣效果。Ana指今胎BB比較調皮，於她肚內不停滾動，令她難以入睡。Ana亦稱，今日元宵節會和老公「二人世界」，問到可會生第三胎？Ana笑說兩個已經夠晒數，她可以「收工」，並坦言在港養育兩位小朋友已很不容易呢！

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