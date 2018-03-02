﻿榮升上市公司主席 袁彌明坐擁7億身家 買內衣冧夫

37歲前港姐、人民力量前主席袁彌明（Erica），今年2月攀升為上市公司主席！佢創辦嘅彌明生活百貨（8473）上月喺創業板掛牌，股價持續飆升，截至周四（3月1日）收市價0.81元，公司市值9億，Erica持股75%，身家跳升至逾6.8億元。新任主席於新春其間偕夫蜜遊後返港，見人妻淡妝行逛時代廣場買咗兩盒海膽醫肚。是日亮點係Erica手挽一袋意大利高級內衣，唔通人妻打算忙碌過後，同丈夫林雨陽增進吓閨房樂？！



袁彌明05年參選港姐，僅得個豬肉獎「旅遊大使」獎，同屆冠軍係



口依家做咗幸福媽媽嘅葉翠翠，亞季分別係陸詩韻和林莉。兩年後，佢和無線決裂，接吓水着job，又開始喺YouTube拍美容片教化妝、護膚，09年轉型開辦袁彌明生活百貨，專賣自己親身試過嘅美容產品。進擊嘅Erica亦由商界跳入政界， 加入政黨「人民力量」同參選立法會議員後，就一改穿衣風格，套裝上陣力sell專業形象。16年9月，佢辭去人民力量主席一職，唔知係咪為做女強人鋪路呢！之後舖頭愈開愈多，至今有9間分店。身兼公司主席及行政總裁嘅袁彌明於上市日仲透露希望三年內開多5間分店口添！



連開5間店



農曆新年後，Erica隻股表現向好，較招股價0.27元升兩倍，本周四收市價0.81，袁彌明持股75%或8.4億股計，身家狂飆至6.8億元。犀利人妻日前同丈夫外遊度歲後返港，獨自往銅鑼灣時代廣場city'super買壽司。戴帽嘅低調人妻手挽Hermes garden party手袋，買咗袋意大利高級品牌LA PERLA內衣，然後喺超市揀生蝦壽司和兩盒海膽。之後，Erica連人帶車仔捐入去快速排隊畀錢，再上地面等架紅色Tesla嚟接載返家。



採訪 : 梁志明







