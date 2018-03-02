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﻿騷胸是非精

2018-03-02 列印
■05年，袁彌明（右）選港姐遇上葉翠翠（左）和陸詩韻（中），僅得個「旅遊大使」獎。
■08年，約滿TVB大膽騷胸做瘦身代言人。
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  敢言嘅Erica入行後，頻頻喺blog寸藝人，曾經彈Stephy（鄧麗欣）學歷低、暗示葉翠翠搞飯局，更試過喺電台力數TVB嘅不是。去年9月，佢喺網誌鼓勵麥明詩，留tag直指「當十優港姐遇上西環契弟」，辣韾林作掀罵戰。
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