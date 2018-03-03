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﻿﻿鄭容和﻿﻿入伍前夕面臨起訴﻿

2018-03-03 列印
■鄭容和原定在下周一服兵役。資料圖片
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　　韓團CNBLUE主音鄭容和今年初被爆涉違規入讀博士學位以拖延入伍，韓警調查後昨日指他涉違規，建議檢察廳向他提出起訴。本報記者

　　鄭容和被揭涉「走後門」，違規未經面試卻能入讀慶熙大學博士學位，並有拖延入伍服兵役之嫌，他其後定於下周一開始入伍。

　　昨有韓媒報道，韓警經連月調查，反對鄭容和聲稱曾與該大學系主任個別面試的說法，認為鄭是為延期服役而修讀博士，建議檢察廳以妨礙業務嫌疑起訴鄭容和。

　　鄭容和其後在社交網否認讀博士是為避服兵役，並稱會誠實接受調查，他所屬的公司則發聲明稱：「警方調查鄭容和結果和事實不同……感到很遺憾。」

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