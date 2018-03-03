﻿約埋師弟關楚耀放狗 ﻿JW﻿﻿無意做狗年新娘 ﻿

踏入狗年，愛狗之人JW(王灝兒)約埋同門「小師弟」關楚耀（Kelvin）一齊去放狗，眼見JW將有米男友葉韋彤（Tarzan）送贈的10個月大西施狗Cassi擁抱入懷，形單隻影的Kelvin更感落寞，形容跟5歲貴婦狗女CoCo係上演緊一幕「老人與海」，好孤單。至於甜到漏的JW強調，未諗過做狗年新娘：「冇諗呢的，一直努力事業，所有嘢順其自然，O依家我好開心，最緊要係專心工作同身體健康。」採訪：方騫平



化妝：Hetty Kwong(關楚耀) 髮型：Hinwan@ii Alchemy (JW)







農曆年間，JW和Tarzan去咗短trip，仲放閃話旅程期間不停喪食芒果糯米飯變得「幸福肥」，聽到Kelvin心癢癢，不是味兒：「O依家冇嘢搞咪做宅男，收工就返屋企打機同陪CoCo瞓覺。」JW即存疑問：「我都唔係好信，你會咁好死？」Kelvin仍繼續自圓其說：「佢好嗲，搞到我都嗲埋，CoCo係我影相嘅模特兒，因為佢，令我流出好多牀照！」原來CoCo曾被遺棄，當日關媽媽朋友搬屋養唔到，關楚耀對CoCo一見鍾情，可惜自己冇乜時間，只好交由父母打理：「最初媽咪唔贊成收養CoCo，點知有咗CoCo令家庭成員關係更加密切，就算我喺外地做嘢，來電都會追問CoCo點，反而冇關注媽媽。」



男友好體貼



JW指Tarzan唔會取代到Cassi的位置，因為媽媽當咗Cassi係細仔，全家人好錫佢：「以前養過一隻西施養到15歲老死，全家人都好傷心，男友知道我哋呢個『故事』，去年就送Cassi畀我做生日禮物，呢份係全家人都讚好嘅禮物，Cassi又活潑可愛，大家點會唔錫到佢燶。因為男友有養狗，放狗都係一個拍拖嘅好節目。」去年JW處女登陸紅館舉行個唱，亦出咗唱片，她形容經驗上大豐收，個人成長咗好多，希望唱慘情歌以外，今年會試不同類型歌，但新年大計就未有嫁人打算。



