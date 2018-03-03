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﻿不介意猷啟「爬頭」 ﻿何超蓮﻿﻿未心急嫁人﻿

2018-03-03 列印
■超蓮指猷啟正在籌備婚禮。
■猷啟將迎娶女友GiGi。 資料圖片
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　　賭王三房細仔何猷啟日前宣佈向女友GiGi求婚成功，其姊超蓮昨日坦言不介意被他「爬頭」，皆因現年26歲的她，一點也不心急要出嫁！



　　何超蓮、琦琦和馬詩慧等昨日出席一公開活動，超蓮的弟弟何猷啟日前宣佈向女友GiGi求婚成功，超蓮表示一家人都很開心，並指猷啟正在籌備婚禮，但不用媽咪幫手，有新消息便會公佈。

　　超蓮笑說：「我哋三姐弟傾過邊個會最早結婚，我同家姐超雲都覺得會係細佬，所以我哋唔會唔開心被爬頭，而且我O依家先26歲，O依家啲人都普遍係遲婚。（前男友吳克群已有新女友，會令你更心急嗎？）唔會，知道佢拍拖都好開心，會祝福佢。」另外，超蓮稱媽咪陳婉珍昨日生日，一家人食飯慶祝。

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