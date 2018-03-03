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﻿梁詠琪預告5月個唱帶女上台

2018-03-03 列印
■GiGi透露，因紅館檔期所限，今次開騷未能加場。
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　　梁詠琪（GiGi）將於5月4日及5日再踏紅館舞台開個唱，她昨日出席記者會時透露，今次個唱選曲有9成是廣東歌，她會努力練歌和增加跳舞環節，但不打算邀表演嘉賓助陣，GiGi坦言：「今次係回顧入行20周年，希望同Fans親密相處，淨係唱歌都唔夠時間，連歌迷都話唔介意我唔請嘉賓，叫我唱多兩首好過！」

　　GiGi亦預告，女兒Sofia將繼北京個唱後，5月的個唱舞台亦會現身和香港的歌迷見面呢！

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