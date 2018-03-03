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﻿霆鋒阿菲日本甜蜜唱K

2018-03-03 列印
■王菲唱K大顯天后風範！
■霆鋒在房內欣賞王菲高歌。
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　　謝霆鋒和王菲自14年世紀復合後，屢被網民「捕獲」到日本旅行，他們近日聯同陳奕迅（Eason）夫婦結伴遊日，順道與徐濠縈慶祝生日。阿徐前晚在社交網分享限時動態片段，拍下Eason和阿菲合唱《因為愛情》，阿菲更站在K房的小舞台上，盡顯天后風範！台下的霆鋒雖未有與女友合唱，不過就細心欣賞女友的歌聲，他還全程甜笑冧爆望着女友，認真甜蜜！圖：網上圖片

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