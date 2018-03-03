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﻿華倫與菲再頒奧斯卡嚴防再錯

2018-03-03 列印
■華倫和菲再獲邀頒最佳電影獎。資料圖片
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　　第90屆奧斯卡頒獎禮，將於香港時間下周一舉行。雖然經典電影《雌雄大盜》男女主角華倫比堤和菲丹娜惠，於去屆頒獎禮上發生因工作人員遞錯得獎信封，而頒錯「最佳電影」的世紀瘀事，兩人今年再應邀頒發該大獎。華倫和菲為了不再擺烏龍，日前還專程去綵排，預料頒獎禮當日，兩人將重提烏龍事自嘲一番；菲於綵排後笑言：「第二次頒獎感覺好多了。」

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