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﻿靚過「潮流教母」 陳奕迅13歲囡變索爆長腿美少女

2018-03-03 列印
餅印女似姊妹 ■高過媽咪嘅康堤愈大愈靚女，同過幾日就44歲嘅潮母儼如兩生花。
瓜子口面 ■深色打扮嘅康堤散發少女味，令人眼前一亮。
笑容甜美 ■笑笑口上的士嘅康堤，帶點傻氣。
怕上鏡 ■讀中學嘅康堤開始抗拒上鏡，早前孖母親行善都只肯露半臉。
潮童 ■5歲小康堤穿西裝褸配leggings，好型呀！
12歲 晒長腿 ■去年暑假，Eason一家去上海度假，長腿康堤好養眼。
女神接班人 20歲 甜美 Hilary 上山詩鈉嘅靚囡囡遺傳媽咪嘅混血靚輪廓，一對笑眼同甜到漏嘅陽光笑容，顏值指數高。
16歲 仙氣 沈月 仙氣沈月被讚靚過一代女神媽咪邱淑貞。
13歲 長腿 任晴佳 老竇係美魔男任達華，媽咪係超級名模琦琦，晴佳現時已經有五呎七吋高，44吋長腿勁搶眼。
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        近年星二代索女備受外界關注，除咗有「小邱淑貞」沈月、上山詩鈉嘅混血甜心女Hilary等，連近年絕少曝光嘅初熟Eason女、13歲康堤，原來都已變身長腿美少女。日前傍晚，亭亭玉立嘅康堤陪「潮流教母」媽咪徐濠縈去咗中環ifc Shopping。現已高過潮媽嘅康堤，紮上馬尾、五官標致，同母親似足兩姊妹。散發少女味嘅康堤靚樣更勝媽咪，睇嚟陳奕迅有排驚驚囉！



吹神Eason獨女康堤，自細活在父母光環下，「潮徐」成日同愛女著母女裝或將康堤打扮成潮童，一早已經上慣鏡。不過隨著愛女日漸長大，有指康堤唔想再成為公眾人物，早已提出唔再出席公開活動，甚至拒絕喺媽咪嘅社交網亮相，甚至連着衫都因為媽咪係fashion達人感到壓力，連Eason嫂都曾開talk講過：「囡囡話同我出街會好有壓力，會問『你着乜嘢呀？你話畀我知呀，使唔使襯番你呀？』我個女仲試過話我『你個嘴做乜咁紅嚟接我放學呀？』」

跟潮媽Shopping

愈大愈靚女嘅康堤身形高挑，輪廓愈見分明，與阿徐同樣具時裝觸覺，年紀輕輕已好識打扮，曾以白tee短牛襯羅馬涼鞋騷長腿，潮味絕唔輸蝕畀媽咪，絕對是星二代長線優質股。日前傍晚，身穿黑色長褸、渾身散發少女味嘅索爆康堤跟潮媽去ifc Shopping。皮光肉滑嘅Eason女先拉媽咪去Kielh's買咗袋護膚品，再陪母親行名牌CELINE。未幾，阿徐手拎一小袋戰利品步出，「兩姊妹」再行去服務櫃位換禮品。見束馬尾中間分界嘅康堤，瓜子口面、五官同媽咪餅印一樣，初熟靚樣更加省鏡。二人換完禮品，雙雙步出等的士。愛女打開車門時，笑笑口同司機講咗幾句，又問吓媽咪，個樣傻氣得嚟好可愛O架！

採訪 : 張詠森
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