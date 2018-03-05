﻿不帶銀包手機行山 衛詩雅歸家捱鬧

南區區議員司馬文在西貢的村屋別墅，被揭發佔用官地並僭建大地台，有測量師到場視察，估計大地台重九十公噸，建在斜坡上，可能危及斜坡穩定性，事件引起公眾關注。司馬文面對質疑，愛理不理，直到昨天大地台上的地磚被拆去，疑是「補鑊」舉動，但能否減少風險，大有疑問。當局不能坐視不理，是時候立即行動。 司馬文僭建事件被傳媒揭發，發現他在建築、測量、都市規劃及園境界參加補選之前，即拆除天台上明顯的僭建屋，他當時說有五處僭建，稱按政府規定申報。其後當局人員到場，發現他說謊，僭建物有九處之多，當時還未注意到其屋後租用官地上的巨大僭建物。 這個僭建大地台有七米高，建在山坡上，構成風險。在傳媒迫問下...

2018-03-05