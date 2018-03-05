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﻿不帶銀包手機行山 衛詩雅歸家捱鬧

2018-03-05 列印
■左起：吳浩康、衛詩雅、陸小曼和湯怡齊撐善舉。
■衛詩雅憶述行山驚魂。
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　　英皇集團（國際）主席陸小曼昨早率領旗下藝人衛詩雅、湯怡和吳浩康等，齊到元朗大欖郊野公園出席善寧會「登山善行2018」，齊齊做善事！

　　談到行山的話題時，衛詩雅自揭瘀事道：「有次開工前，我特別到屋企附近行山，仲好絕咁唔帶手機同銀包，等自己唔可以半途截的士。點知行行下蕩失路！」她為趕及開工，遂在公路先上的士，幸好獲好心司機載回家取款支付車資，當晚就被媽咪責罵良久，衛詩雅道：「從此唔敢去到咁絕咁一個人行山。」湯怡則指男友洪卓立行山還可以，但跑步和跑山，男友都不及她了。問到日前如何慶祝男友31歲生辰？她就直認忘記訂蛋糕，有點不好意思，但定會後補呢！

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